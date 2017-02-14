Министр образования России заявляет о необходимости возрождения «правильной» детской литературы

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что в России нужно возродить корпус детской литературы, которая способствует воспитанию подрастающего поколения, сообщает «Интерфакс».

«Начиная с детского сада должен быть определенный, очень правильный - я подчеркиваю - правильный корпус той самой литературы, которую читают наши маленькие детки. В той же сказке, русской сказке, адаптированной детскому возрасту, при разговоре с ребенком, при оценке ситуации, при личных оценках героев мы его уже воспитываем, мы его формируем, формируем человеческую основу», - сказала О.Васильева во вторник на всероссийском форуме «Взаимодействие семьи, школы, советов женщин в гражданском и патриотическом воспитании подрастающего поколения».

Она подчеркнула, что «этот корпус книг от мала до велика» нужно возродить. По ее словам, интернет в этом деле одновременно и «большое подспорье», и «большой противник»: нужно, чтобы, несмотря на развитие глобальной сети, дети не потеряли вкус к чтению.

Источник: Псковская Лента Новостей