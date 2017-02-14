В семи районах области Псковэнерго установит дополнительные птицезащитные устройства

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Америка под микроскопомВ Псковском госуниверситете проходит трехдневный семинар на актуальную тему «Россия и США в меняющемся мире». Инициаторами мероприятия выступили Институт США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) и Управление образования администрации Псковской области. Главным гостем стал директор ИСКРАН Валерий Гарбузов. Представляя гостя, ректор университета Юрий Демьяненко напомнил, что Валерий Николаевич закончил Псковский...
В 2017 году в семи районах Псковской области филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» планирует установить дополнительные комплекты противоптичьих устройств на высоковольтных линиях электропередачи 110 кВ, трассы которых проходят в местах наибольшего скопления аистов и других крупных птиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго».
Тарельчатые козырьки - «экраны», установленные на опорах ЛЭП над подвесной изоляцией, не позволяют птицам садиться на траверсы и гнездоваться. Работы по их монтажу будут проводиться в Локнянском, Дедовичском, Островском, Бежаницком, Порховском, Великолукском и Псковском районах.
Установка противоптичьих устройств позволяет не только предотвратить гибель птиц от контактов с токоведущими элементами ЛЭП, но также исключить связанные с птицами инциденты, приводящие к нарушениям электроснабжения потребителей.
Противоптичьи защиты специалисты «Псковэнерго» устанавливают на высоковольтных ЛЭП с 1990-х годов при текущих и капитальных ремонтах линий. Тарельчатые «экраны» появились сравнительно недавно, раньше монтировались самодельные «ежи» из металлической проволоки.
По данным Управления эксплуатации, в минувшем году специалисты «Псковэнерго» установили свыше тысячи таких противоптичьих «экранов».
Источник: Псковская Лента Новостей