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В семи районах области Псковэнерго установит дополнительные птицезащитные устройства

14.02.2017 14:34 ПЛН, Псков

В 2017 году в семи районах Псковской области филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» планирует установить дополнительные комплекты противоптичьих устройств на высоковольтных линиях электропередачи 110 кВ, трассы которых проходят в местах наибольшего скопления аистов и других крупных птиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго». 

Тарельчатые козырьки - «экраны», установленные на опорах ЛЭП над подвесной изоляцией, не позволяют птицам садиться на траверсы и гнездоваться.  Работы по их монтажу будут проводиться в Локнянском, Дедовичском, Островском, Бежаницком, Порховском,  Великолукском и Псковском районах.

Установка противоптичьих устройств позволяет не только предотвратить гибель птиц от  контактов с токоведущими элементами ЛЭП, но также исключить  связанные с птицами инциденты,  приводящие к нарушениям электроснабжения потребителей.

Противоптичьи защиты специалисты «Псковэнерго» устанавливают на высоковольтных ЛЭП с 1990-х годов при текущих и капитальных ремонтах линий. Тарельчатые «экраны» появились сравнительно недавно, раньше монтировались  самодельные «ежи» из металлической проволоки.

По данным Управления эксплуатации, в минувшем году специалисты «Псковэнерго» установили свыше тысячи таких противоптичьих «экранов».

Источник: Псковская Лента Новостей



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