Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество провело исследование двух сотен смартфонов, представленных на российском рынке, сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

Как пишет «Лента.ру», эксперты изучили различные параметры этих устройств - от эргономики и емкости аккумулятора до качества камеры.

Общая оценка формировалась из совокупности баллов, полученных при изучении около 250 параметров, отметили в Роскачестве.

Наибольшие баллы получили смартфоны Samsung. В исследовании Роскачества они заняли первые семь строчек. При этом по некоторым параметрам российская разработка YotaPhone 2 опередила ряд моделей Samsung Galaxy, Microsoft Lumia и Sony Xperia.

«В остальном на верхних строчках сводного рейтинга фигурируют почти все те модели, которые возглавляли его в 2016 году. При этом в список лучших смартфонов вошел iPhone 7. Топ лучших смартфонов дополняют флагманские модели от крупных азиатских компаний - LG, Sony, HTC», - отмечается в сообщении Роскачества.

В феврале 2017 года эксперты организации проводили исследование зимней одежды. Из 69 торговых марок пуховиков, продающихся в России, различные отклонения обнаружились у 40 образцов. При этом 22 были признаны качественным товаром, а семь - повышенного качества.

Источник: Псковская Лента Новостей