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В Псковской области порядка 140 детей-сирот смогут отпраздновать новоселье в этом году

14.02.2017 16:06 ПЛН, Псков

Власти Псковской области в этом году приобретут порядка 140 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Главное государственное управление социальной защиты населения региона.
 
На решение жилищного вопроса детей-сирот из консолидированного бюджета направят более 158 млн рублей, из них 101 млн рублей - областные средства.
 
В марте этого года будут объявлены первые аукционы на приобретение жилья для детей, оставшихся без попечения родителей. На данный момент территориальные органы соцзащиты готовят документацию, необходимую для проведения торгов.
 
Напомним, в прошлом году, благодаря сэкономленным при проведении аукционов денежным средствам, для детей-сирот были приобретены 153 квартиры вместо 143 запланированных. Всего за последние 5 лет государственное жилье получили более 1 тыс детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отметили в Управлении соцзащиты.

Источник: Псковская Лента Новостей



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