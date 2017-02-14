Жителей Псковской области принять участие в Общероссийской акции памяти Зои Космодемьянской

Российское военно-историческое общество приглашает жителей Псковской области принять участие в Общероссийской акции памяти Зои Космодемьянской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, 75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими фашистами, партизанке Зое Космодемьянской присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Она стала первой женщиной, которой присвоено звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Идея проведения такой акции родилась в Курганском госуниверситете. К ней присоединяются другие регионы.

«Призываем всех принять участие в Общероссийской акции памяти Зои Космодемьянской. Печатаем портрет, делаем фото, выкладываем в соцсети с хэштегом #ЗояГерой». - отметили в пресс-службе.

Материалы для участия в акции находятся на официальном сайте Российского военно-исторического общества. Скачать их можно ЗДЕСЬ.

Источник: Псковская Лента Новостей