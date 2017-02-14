Сегодня: Вторник, 14 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей города Пскова Бесплатно почисти плед Кинокайф 2 февраля Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове
11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не...23



Жителей Псковской области принять участие в Общероссийской акции памяти Зои Космодемьянской

14.02.2017 16:35 ПЛН, Псков

Российское военно-историческое общество приглашает жителей Псковской области принять участие в Общероссийской акции памяти Зои Космодемьянской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, 75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими фашистами, партизанке Зое Космодемьянской присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Она стала первой женщиной, которой присвоено звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Идея проведения такой акции родилась в Курганском госуниверситете. К ней присоединяются другие регионы.

«Призываем всех принять участие в Общероссийской акции памяти Зои Космодемьянской. Печатаем портрет, делаем фото, выкладываем в соцсети с хэштегом #ЗояГерой». - отметили в пресс-службе.

Материалы для участия в акции находятся на официальном сайте Российского военно-исторического общества. Скачать их можно ЗДЕСЬ.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28