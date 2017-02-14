В Пушкинских Горах спасатели провели профилактический рейд

14 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам был проведен профилактический рейд в поселке Пушкинские Горы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, данное мероприятие направлено на профилактику возникновения пожаров, а также гибели людей на них. В связи с этим были проведены противопожарные инструктажи, гражданам раздавались памятки и листовки на противопожарную тематику. В ходе профилактического мероприятия было проинструктировано 20 человек.

Особое внимание специалисты уделяли гражданам, проживающим в частном жилом секторе: провели дополнительный инструктаж по эксплуатации печного отопления и нормах содержания надворных построек и прилегающей территории.

Источник: Псковская Лента Новостей