Сегодня: Вторник, 14 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Бесплатно почисти плед Кинокайф Форум предпринимателей города Пскова 2 февраля Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове
11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не...23



В Пушкинских Горах спасатели провели профилактический рейд

14.02.2017 17:13 ПЛН, Псков

14 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам был проведен профилактический рейд в поселке Пушкинские Горы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, данное мероприятие направлено на профилактику возникновения пожаров, а также гибели людей на них. В связи с этим были проведены противопожарные инструктажи, гражданам раздавались памятки и листовки на противопожарную тематику. В ходе профилактического мероприятия было проинструктировано 20 человек.

Особое внимание специалисты уделяли гражданам, проживающим в частном жилом секторе: провели дополнительный инструктаж по эксплуатации печного отопления и нормах содержания надворных построек и прилегающей территории.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28