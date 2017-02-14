«Программа празднования Масленицы в Пскове в 2017 году» - тема пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 15 февраля

15 февраля в пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция «Программа празднования Масленицы в Пскове в 2017 году». Какие праздничные площадки будут организованы в Пскове во время праздника? Какова «изюминка» празднования, какие будут предприняты меры по охране правопорядка? Как будет организована праздничная торговля?

На эти и другие вопросы ответят:

директор Городского культурного центра Пскова Голубева Елена Александровна;

директор МП «Северо-западный центр социологии и маркетинга» Тюменцев Валерий Анатольевич;

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по г. Пскову Чупранков Дмитрий Игоревич.

Начало в 11.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой этаж. Кабинет №705.

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Источник: Псковская Лента Новостей