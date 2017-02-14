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Образцовую всероссийскую детскую здравницу намерены открыть в Евпатории

14.02.2017 19:24 ПЛН, Псков

1 июня 2017 года, в День защиты детей, в России будет подписан приказ о проведении на территории РФ десятилетия года детей. Как сообщила Псковской Ленте Новостей председатель Псковской региональной общественной организации социальной поддержки и защиты «Родительский комитет», депутат Псковской городской Думы Елена Полонская, об этом на съезде общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и зашиты семейных ценностей», который проходит в Москве в Управлении делами президента РФ, сообщила председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по науке образованию и культуре Зинаида Драгункина.
 
В своем выступлении она отметила, что по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко 1 июня 2017 года, в День защиты детей, будет подписан приказ о проведении на территории РФ десятилетия года детей. В объявленное время будут проходить мероприятия по выявлению и поддержке талантливых детей, будет разработан детский кодекс и детский бюджет, в котором будут учтены финансовое обеспечение не только питания детей, но и затраты на образование детей, дополнительное образование, и прочее.
 
Кроме того, по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Евпатории будет создана образцовая всероссийская детская здравница. 
 
Напомним, 13 февраля в Москве начал работу очередной Съезд Общероссийской организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностях». В его работе принимают участие делегаты со всех регионов РФ. 
 
В рамках работы съезда пройдут встречи с министрами образования и науки РФ, здравоохранения РФ, труда и социальной защиты РФ, культуры РФ, также состоятся дискуссионные площадки на темы «Судьба и перспектива единого закона в поддержку семей с детьми», «Профессиональный стандарт педагога. Каким должен быть современный учитель?», «Современная модель родительского просвещения».
 
Съезд продолжит свою работу до 16 февраля. На нем подведут итоги работы Национальной родительской ассоциации в 2015 – 2016 годах и определят стратегию развития на 2017 -2018 годы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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