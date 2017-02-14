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Псковские депутаты обсудили проект закона о льготах для инвесторов из других регионов

14.02.2017 20:03 ПЛН, Псков

В областном Собрании депутатов состоялось заседание рабочей группы по проекту закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, законопроект, расширяющий трактовку понятия «инвестор» и предоставляющий предприятиям и организациям из других регионов возможность получить государственную поддержку в виде сопровождения реализуемых на территории области стратегических инвестиционных проектов, профильные комитеты Собрания рассмотрели еще в январе, после чего нормативный правовой акт был принят в первом чтении.
 
Парламентарии приняли решение более тщательно проработать текст законопроекта, чтобы исключить двойное толкование новых законодательных норм.
 
«Здесь есть юридические коллизии, которые могут привести совсем к другому результату», - высказал в ходе заседания рабочей группы позицию депутатского корпуса  Юрий Сорокин.
 
Вице-спикер областного Собрания Борис Полозов обратился к председателю Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву с тем же вопросом, который уже задавал при обсуждении законопроекта на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике: «Не получится так, что мы инвесторов, зарегистрированных в других регионах, будем «за ручку водить», а они налог на прибыль будут выводить из области»?
 
Андрей Михеев ответил, что разработчики законопроекта руководствовались противоположной логикой – налоговые поступления в казну региона должны увеличиться, хотя согласился, что формулировки, предложенные в первоначальной редакции законопроекта, должны быть более четкими.
 
«Организация зарегистрирована, например, в Тюмени, ищет инвестиционную площадку. Выбрали  Псковскую область, решили организовать здесь производство. Отлично!  Мы признаём их проект стратегическим и оказываем государственную поддержку, а налоги-то инвестор где платить будет: у нас или в Тюмени?» - задал уточняющий вопрос Юрий Сорокин.
 
Руководитель отраслевого ведомства пояснил, что НДФЛ и налог на недвижимое имущество в любом случае будет оставаться в регионе. 
 
В ходе дальнейшей дискуссии Юрий Сорокин заметил, что законопроект направлен не только на увеличение налогооблагаемой базы региона, но призван стимулировать приток инвестиций в область и развитие промышленных предприятий. В этом смысле, по мнению депутата, проект закона соответствует поставленным задачам и приведет, как минимум, к увеличению рабочих мест, а максимум – к увеличению конкуренции и росту уровня заработной платы востребованных специалистов.
 
Председатель правового управления Собрания Любовь Цибулькина обратила внимание, что в законодательстве области отсутствуют нормы, позволяющие определить, что такое инвестиционный проект и каким критериям он должен соответствовать.
 
«Необходимо уточнять формулировку стратегического проекта, где в частности будет указано, что трудовые договоры с сотрудниками должны заключаться с псковским филиалом, а не с головным предприятием, расположенным где-то в другом регионе», - внесла предложение руководитель юридической службы Собрания.
 
Уточнения к законопроекту прозвучали также и от представителя налоговых органов Псковской области.
По итогам заседания рабочая группа приняла решение сформировать таблицу поправок, которую рассмотрит комитет по бюджету, финансам и налоговой политике, а также комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Источник: Псковская Лента Новостей



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