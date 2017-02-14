Дорожная обстановка
На перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. ФОТО22
Политика
Сергей Неверов: В единый день предварительного голосования «Единой России» на региональном уровне будет работать порядка 2000 участков8
Недвижимость
Начата проверка целевого использования средств, вложенных дольщиками в строительство дома на Индустриальной, 6-а4
Общество
309 тысяч евро переданы псковскими приставами в банк для конвертации и передачи в пользу федерального бюджета