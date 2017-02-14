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309 тысяч евро переданы псковскими приставами в банк для конвертации и передачи в пользу федерального бюджета

14.02.2017 20:32 ПЛН, Псков

Судебными приставами Управления ФССП России по Псковской области исполнено решение суда и переданы на конвертацию в банк 309 тысяч евро для дальнейшего зачисления их в федеральный бюджет.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, на исполнении в МОСП по ОВИП Управления ФССП России по Псковской области находился исполнительный лист о передаче в пользу федерального бюджета, признанных бесхозяйными денежных средств, в размере 309 тысяч рублей.
 
10 февраля заместителем начальника МОСП по ОВИП Управления ФССП России по Псковской области Надеждой Курсаковой в сопровождении судебных приставов по ОУПДС группы быстрого реагирования из банковской ячейки одного из кредитных учреждений Пскова были изъяты денежные средства в размере 309 тысяч евро.
 
Данные денежные средства под усиленной охраной были переданы сотрудникам ПАО «Сбербанк» для проведения конвертации иностранной валюты. Вместе с крупной суммой денег было передано, для соблюдения законности процедуры, и постановление «о поручении продажи иностранной валюты и перечислении денежных средств».
 
В последующем денежные средства уже в национальном покрытии (свыше 19 миллионов рублей) будут зачислены во временное пользование на депозитный счет МОСП по ОВИП Управления ФССП России по Псковской области для перечисления их в федеральный бюджет.
 
Добавим, конвертация представляет собой обмен валюты одного государства на другую национальную валюту. Обмен происходит по фиксированному курсу, который регулируется рынком или устанавливается банками.

Источник: Псковская Лента Новостей



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