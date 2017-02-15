Космос, здоровый образ жизни, футбол и самый лучший день: участницы конкурса детских рисунков представили Прасковью Молочкову в новых образах

Мы продолжаем знакомить наших читателей с участниками конкурса детского рисунка «Один день из жизни Прасковьи Молочковой», организованного Псковским городским молочным заводом совместно с Псковской Лентой Новостей.

Шестилетняя Дарья Желамская нарисовала Прасковью Молочкову не где-нибудь, а в далекой-предалекой галактике...

Счастливая Прасковья Молочкова на рисунке Карины Мусиной (12 лет) прыгает на скакалке под считалочку:

Отдыхая от забот, Здоровый образ жизни Прасковья ведет. Потому-то у Прасковьи самое вкусное молоко во Пскове!»

А Василина Иванова нарисовала самый лучший день в жизни Прасковьи Молочковой - День рождения!

Очень красивый рисунок нарисовала Иванова Полина (4,5 года). Корова - её любимое животное. Срисовывала с собственной игрушки, подаренной ей Дедом Морозом.

Вот рассказ Полины: «Прасковья Молочкова обожает в свободное время играть со своим мячом. Его подарила коровке любимая бабушка Агрофена Бифидоковна и с тех пор Прасковья с ним не расстаётся.Особенно она радуется, когда к ней приходят друзья: бычок Боря, коза Маша, козёл Тимофей, пёс Барбос и петух Петя, и они все вместе играют в футбол. Ведь, дедушка Прасковьи был главным нападающим футбольной команды «Рога и копыта».

Условия конкурса:

Конкурс проходит с 26 января по 16 февраля 2017 года на сайте Псковской Ленты Новостей.

Фотографии или сканы в формате jpeg необходимо присылать на адрес электронной почты konkurs_pskov@mail.ru с пометкой «конкурс рисунков». Уважаемые родители, не забудьте указать имя ребенка, свои ФИО, контактные данные (сотовый телефон).

Рисунок карандашами, красками или фломастерами должен быть сделан одним ребенком (не взрослым или группой детей).

Победители будут определяться путем интернет-голосования в группе ПЛН ВКонтакте, которое продолжится с 16 по 19 февраля включительно (все фотографии будут выложены в специальном альбоме конкурса рисунков).

20 февраля на сайте ПЛН будут объявлены фамилии трех победителей - авторов фотографий, набравших наибольшее количество лайков. Победителей ждут вкусные призы и фирменные подарки. Также будет определен один рисунок, который получит приз симпатий от организатора конкурса - Псковского городского молочного завода.

Конкурс приурочен к 20-летию торговой марки «Прасковья Молочкова».

Источник: Псковская Лента Новостей