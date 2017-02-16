Юные художники из псковской арт-студии рассказали о том, как они представляют «Один день из жизни Прасковьи Молочковой»

«Юные художники из арт-студии г. Пскова очень любят рисовать, а еще больше они любят молочные продукты. Поэтому дети с огромным удовольствием фантазировали и рисовали на занятиях в арт-студии сценки из жизни Прасковьи Молочковой, рассказывали друг другу про свои рисунки с надеждой на победу в конкурсе». Так начинается письмо руководителя арт-студии Надежды Анатольевны Киселевой, которое пришло на адрес конкурса детского рисунка, организованного Псковским городским молочным заводом совместно с Псковской Лентой Новостей.

Свои лучшие рисунки прислали:

Александра Смородина (8 лет) изобразила молочные реки, из которых Прасковья Молочкова делает самые разные продукты, их кушают все дети и поэтому они быстро растут и весело играют (на рисунке они прыгают на батутах, ходят на ходулях и качаются на качелях-каруселях).

Софья Волуйская (9 лет) нарисовала Прасковью Молочкову на фоне реки Великой, псковской башни и Кремля, над которыми пролетает самолет марки ПМ (Прасковья Молочкова) и одаривает город молочными продуктами.

Аня Козлова (10 лет) на своем рисунке показала, как семья ПМ встречает Новый год, танцуя вокруг елки, украшенной новогодними игрушками в виде молочных продуктов, а в коробочках под елкой и в мешке - подарки от Прасковьи Молочковой, которые мечтают получить все дети.

Псковская Лента Новостей и Псковский городской молочный завод благодарят руководителя арт-студии г.Пскова за внимание к конкурсу и своим воспитанникам!

Условия конкурса:

Конкурс проходит с 26 января по 16 февраля 2017 года на сайте Псковской Ленты Новостей.

Фотографии или сканы в формате jpeg необходимо присылать на адрес электронной почты konkurs_pskov@mail.ru с пометкой «конкурс рисунков». Уважаемые родители, не забудьте указать имя ребенка, свои ФИО, контактные данные (сотовый телефон).

Рисунок карандашами, красками или фломастерами должен быть сделан одним ребенком (не взрослым или группой детей).

Победители будут определяться путем интернет-голосования в группе ПЛН ВКонтакте, которое продолжится с 16 по 19 февраля включительно (все фотографии будут выложены в специальном альбоме конкурса рисунков).

20 февраля на сайте ПЛН будут объявлены фамилии трех победителей - авторов фотографий, набравших наибольшее количество лайков. Победителей ждут вкусные призы и фирменные подарки. Также будет определен один рисунок, который получит приз симпатий от организатора конкурса - Псковского городского молочного завода.

Конкурс приурочен к 20-летию торговой марки «Прасковья Молочкова».

Источник: Псковская Лента Новостей