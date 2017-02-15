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Количество жалоб на коллекторов в 2017 году увеличилось вдвое

16.02.2017 08:58 ПЛН, Псков

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) с начала года получила 443 обращения, связанных с нарушениями закона о коллекторах, который вступил в силу 1 января 2017 года. Однако только четыре жалобы были признаны обоснованными.

В то же время количество обращений граждан в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) выросло в два раза. За январь в НАПКА поступило 401 обращение граждан (в том же месяце прошлого года было 216).

В ФССП «Известиям» заявили, что в основном граждане жалуются на превышение установленного законом количества звонков от кредиторов или коллекторов. По новым правилам взыскатель может контактировать с должником не чаще одного раза в сутки.

По данным ФССП, к настоящему времени составлено четыре протокола об административном правонарушении, материалы дел направлены в судебные органы для рассмотрения.

Эксперты рынка взыскания прогнозируют дальнейший рост жалоб во все инстанции, но связывают это с повышенным вниманием общественности к деятельности коллекторов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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