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Губернатор Андрей Турчак ввел карантин по бешенству в деревне Шевино Себежского района

16.02.2017 09:31 ПЛН, Псков

Губернатор Андрей Турчак ввел карантин по бешенству в одной из деревень Себежского района. Соответствующий указ губернатора Псковской области №8-УГ от 09.02.2017  г. опубликован 14 февраля на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».

Со дня опубликования указа и до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания бешенством вводятся ограничительные мероприятия на территории неблагополучного пункта - дворовой территории А.И. Фроловой в д. Шевино Себежского района и на угрожаемой зоне – в деревне Шевино.

Запрещается выводка собак вывоз собак и кошек с территории деревни.

Указ вступил в силу со дня опубликования. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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