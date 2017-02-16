Губернатор Андрей Турчак ввел карантин по бешенству в деревне Шевино Себежского района

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
Губернатор Андрей Турчак ввел карантин по бешенству в одной из деревень Себежского района. Соответствующий указ губернатора Псковской области №8-УГ от 09.02.2017 г. опубликован 14 февраля на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».
Со дня опубликования указа и до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания бешенством вводятся ограничительные мероприятия на территории неблагополучного пункта - дворовой территории А.И. Фроловой в д. Шевино Себежского района и на угрожаемой зоне – в деревне Шевино.
Запрещается выводка собак вывоз собак и кошек с территории деревни.
Указ вступил в силу со дня опубликования.
Источник: Псковская Лента Новостей