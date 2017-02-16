Псковская «Пивоварня купца Лапина» нарушала требования законодательства об охране атмосферного воздуха

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Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой проведена проверка законодательства об охране атмосферного воздуха.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки требованиям закона ООО «Пивоварня купца Лапина» осуществляло производственную деятельность при отсутствии инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработанных нормативов предельно допустимых выбросов.
В этой связи природоохранным прокурором в адрес директора предприятия внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.
Требования прокурора удовлетворены, ООО «Пивоварня купца Лапина» проведена инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов, который утвержден Управлением Росприроднадзора по Псковской области.
Государственным комитетом Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды предприятию выдано разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Источник: Псковская Лента Новостей