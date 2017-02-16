Заместитель губернатора Максим Жаворонков изменил систему оплаты труда руководству областного Центра занятости населения

Внесены изменения в систему оплаты труда руководству областного Центра занятости населения. Соответствующее постановление администрации №58 от 09.02.2017 за подписью и.п. губернатора Максима Жаворонкова опубликовано 14 февраля на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».

Документ вносит изменения в постановление администрации области от 24 февраля 2015 г. № 81 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственного казенного учреждения Псковской области «Областной Центр занятости населения».

В частности, уменьшаются должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера Центра занятости. Раньше они составляли «от 70 до 80 процентов должностного оклада руководителя Центра занятости», - теперь 70%.

Положение приводится в соответствие с новым областным законом о соотношении зарплат руководителя. Теперь предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера, в расчете на календарный год и средней заработной платы работников учреждения (без учета руководителей, заместителей и главного бухгалтера), определяется учредителем в кратности 1 к 4, а с 1 января 2018 года - в кратности 1 к 3.

В положение вводится специальный раздел об ответственности за превышение предельного уровня среднемесячной зарплаты. Руководители несут дисциплинарную ответственность. В новой редакции излагается перечень должностей.

Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. Пункт о должностных окладах начнет действовать через 2 месяца, с 1 апреля 2017 года.

Ранее аналогичные решения были приняты в отношении руководства бюджетных учреждений, подведомственных управлению по связи и массовым коммуникациям, руководства учреждений физкультуры и спорта, архивов, руководства «Псковавтодор» и учреждений ветеринарии.

Источник: Псковская Лента Новостей