Заместитель губернатора Максим Жаворонков изменил систему оплаты труда руководству областного Центра занятости населения

Дорожная обстановка
Политика
Глава Фонда развития гражданского общества не видит оснований для прогнозов о новых отставках губернаторов6
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
|
Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
Внесены изменения в систему оплаты труда руководству областного Центра занятости населения. Соответствующее постановление администрации №58 от 09.02.2017 за подписью и.п. губернатора Максима Жаворонкова опубликовано 14 февраля на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».
Документ вносит изменения в постановление администрации области от 24 февраля 2015 г. № 81 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственного казенного учреждения Псковской области «Областной Центр занятости населения».
В частности, уменьшаются должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера Центра занятости. Раньше они составляли «от 70 до 80 процентов должностного оклада руководителя Центра занятости», - теперь 70%.
Положение приводится в соответствие с новым областным законом о соотношении зарплат руководителя. Теперь предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера, в расчете на календарный год и средней заработной платы работников учреждения (без учета руководителей, заместителей и главного бухгалтера), определяется учредителем в кратности 1 к 4, а с 1 января 2018 года - в кратности 1 к 3.
В положение вводится специальный раздел об ответственности за превышение предельного уровня среднемесячной зарплаты. Руководители несут дисциплинарную ответственность. В новой редакции излагается перечень должностей.
Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. Пункт о должностных окладах начнет действовать через 2 месяца, с 1 апреля 2017 года.
Ранее аналогичные решения были приняты в отношении руководства бюджетных учреждений, подведомственных управлению по связи и массовым коммуникациям, руководства учреждений физкультуры и спорта, архивов, руководства «Псковавтодор» и учреждений ветеринарии.
Источник: Псковская Лента Новостей