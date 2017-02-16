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В праздник Сретения Господня епископ Сергий (Булатников) принял участие в церковных торжествах в Вязьме

16.02.2017 10:02 ПЛН, Псков

15 февраля, в день празднования Сретения Господня, в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Вязьмы состоялась праздничная Божественная литургия архиерейским чином.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, богослужение совершили митрополит Смоленский и Рославльский Исидор (Тупикин), епископ Великолукский и Невельский Сергий (Булатников), епископ Гомельский и Жлобинский Стефан (Нещерет), епископ Вяземский и Гагаринский Сергий (Зятьков).

Архипастырям сослужили секретарь Вяземской епархии Валерий Калинин, благочинные церковных округов Смоленской митрополии, руководители епархиальных отделов Вяземской и Смоленской епархий, клирики митрополии.

Песнопения литургии исполнили певчие архиерейских хоров Вяземской и Смоленской епархий (регент - Елена Фролова).

За Богослужением молились губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель областной думы Игорь Ляхов, руководители муниципальных образований региона, настоятельницы и сестры женских монастырей Вяземской епархии, офицеры и военнослужащие Вяземского гарнизона, представители светской власти и общественных организаций, воспитанники кадетского класса, участники православного молодежного движения «Исток», многочисленные верующие Вязьмы, гости города.

После отпуста Литургии, архипастыри и духовенство совершили славление празднику Сретения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

По окончании богослужения глава Смоленской митрополии, епископы, губернатор региона и все собравшиеся поздравили епископа Вяземского и Гагаринского Сергия с 50-летним юбилеем.

Источник: Псковская Лента Новостей



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