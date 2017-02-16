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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
С жилищным вопросом обратился инвалид-колясочник из Псковского района к губернатору Псковской области Андрею Турчаку, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Житель поселка Писковичи рассказал, что в 2009 году ему была выделена квартира на первом этаже многоквартирного дома, но она не приспособлена для проживания инвалида. В частности, в доме нет пандуса. Из-за неудобств мужчина переехал в дом к матери, но хотел бы жить один в принадлежащей ему по закону квартире.
Разбираясь в ситуации, губернатор Андрей Турчак поинтересовался, какие работы необходимо сделать в квартире и доме, чтобы приспособить жилье для инвалида. Он поручил 21 февраля провести выездную комиссию с участием председателя Псковской областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Федора Постнова и депутата Псковского областного Собрания Марины Борисенковой.
После оценки объема работ и составления сметы будет принято решение об обустройстве данного жилья либо поиске другой квартиры, которая соответствует всем требованиям для проживания маломобильных групп населения.
Источник: Псковская Лента Новостей