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С жилищным вопросом обратился инвалид-колясочник из Псковского района к губернатору

16.02.2017 10:08 ПЛН, Псков

С жилищным вопросом обратился инвалид-колясочник из Псковского района к губернатору Псковской области Андрею Турчаку, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Житель поселка Писковичи рассказал, что в 2009 году ему была выделена квартира на первом этаже многоквартирного дома, но она не приспособлена для проживания инвалида. В частности, в доме нет пандуса. Из-за неудобств мужчина переехал в дом к матери, но хотел бы жить один в принадлежащей ему по закону квартире.

Разбираясь в ситуации, губернатор Андрей Турчак поинтересовался, какие работы необходимо сделать в квартире и доме, чтобы приспособить жилье для инвалида. Он поручил 21 февраля провести выездную комиссию с участием председателя Псковской областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Федора Постнова и депутата Псковского областного Собрания Марины Борисенковой.

После оценки объема работ и составления сметы будет принято решение об обустройстве данного жилья либо поиске другой квартиры, которая соответствует всем требованиям для проживания маломобильных групп населения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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