Стартовало голосование за лучшие работы конкурса детского рисунка «Один день из жизни Прасковьи Молочковой»

В группе ПЛН ВКонтакте стартовало голосование за лучший рисунок конкурса «Один день из жизни Прасковьи Молочковой», организованного Псковским городским молочным заводом совместно с Псковской Лентой Новостей.

С 26 января по 16 февраля нам присылали свои работы ребята из Пскова, Порхова, Острова. Рисовали карандашами, красками, фломастерами. Чем только не занималась Прасковья Молочкова на рисунках детей! Выходила замуж, отдыхала, праздновала день рождения, прыгала на скакалке, вязала... Несколько авторов не только нарисовали рисунки, но еще и придумали забавные стихотворения, посвященные будням веселой псковской коровки.

Пришла пора определить победителей конкурса. Голосуйте за понравившуюся работу в специальном альбоме конкурса рисунков - ЗДЕСЬ). «Лайкнуть» достойный, с вашей точки зрения, рисунок можно до 19 февраля включительно.

20 февраля на сайте ПЛН мы объявим фамилии трех победителей - авторов фотографий, набравших наибольшее количество лайков. Победителей ждут вкусные призы и фирменные подарки. Также будет определен рисунок, который получит приз симпатий от организатора конкурса - Псковского городского молочного завода.

Конкурс приурочен к 20-летию торговой марки «Прасковья Молочкова».

Источник: Псковская Лента Новостей