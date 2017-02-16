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На проект внесения изменений в генплан Логозовской волости выделят средства из резервного фонда

16.02.2017 10:32 ПЛН, Псков

Жители Псковского района обратились  к губернатору Псковской области Андрею Турчаку с вопросом о затягивании разработки проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения «Логозовская волость». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проблема была поднята 16 февраля в ходе личного приема главы региона.

Женщины, проживающие в Логозовской волости, рассказали, что с 2014 года не могут поставить свои участки на кадастровый учет и  законно использовать. Муниципальный контракт на разработку проекта был заключен в 2015 году, но, как пояснил глава Псковского района Владимир Лавренов, исполнитель был недобросовестным, контракт расторгнут. В данный момент полномочия по разработке проекта переданы на уровень области.

Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев пояснил, что выделение средств на одну и ту же работу дважды вряд ли одобрит Счетная палата. Единственный выход, по его словам, - поиск резервов. Срок реализации проекта - не менее полугода, примерный объем средств - 0,5  млн рублей.

Губернатор Андрей Турчак  поручил выделить средства на данные цели из резервного фонда, а также передать весь пакет документов в прокуратуру. «Пусть там решат, кто прав, а кто виноват - со всеми правовыми последствиями», - отметил он. Сроки исполнения контракта будут поставлены на контроль после того, как пройдет конкурс, добавил губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей



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