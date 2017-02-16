Отделение ПФР по Псковской области призывает жителей региона проверить своих работодателей

Официальное трудоустройство и «белая» заработная плата - важные факторы, влияющие на размер будущей пенсии. Если же при оплате труда применяются «серые схемы», то страховые взносы на пополнение пенсионного счета работника или не поступают совсем, или поступают в минимальном размере. Проверить добросовестность своего работодателя можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении ПФР по Псковской области.

Наиболее удобный способ проверить свой пенсионный счет - через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Если регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации нет, то справку можно предварительно заказать, а затем прийти за ней через 5 дней в Пенсионный фонд.

Если гражданин прошел полную регистрацию, то в Личном кабинете он может в режиме on-line посмотреть и распечатать извещение о состоянии индивидуального лицевого счета.

Также заказать выписку можно в офисах Многофункционального центра, территориальных органах ПФР и через Единый портал государственных услуг.

Выписка из ИЛС позволяет проконтролировать полноту и своевременность перечисления страховых взносов, как текущим работодателем, так и бывшими; посмотреть, учтены ли различные периоды работы после 2002 года в стаж.

Напомним, зарегистрироваться либо подтвердить, восстановить учетную запись на портале госуслуг можно во всех учреждениях ПФР области.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте https://vk.com/pfr_pskov.

Источник: Псковская Лента Новостей