В Великолукской епархии подвели итоги конкурса эссе, рассказов и стихотворений, посвященных патриарху Тихону

15 февраля в актовом зале Великолукской епархии состоялось торжественное награждение победителей Конкурса эссе, рассказов и стихотворений «Наш святой земляк - Патриарх Тихон». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии, литературный конкурс «Наш святой земляк - Патриарх Тихон» состоялся в Великих Луках в формате мероприятий IX православных Свято-Тихоновских педагогических чтений - «Наш святой земляк Патриарх Тихон - Чистое сердце Русской Православной Церкви».

Организаторами конкурса выступили управление образования администрации города Великие Луки и отдел религиозного образования и катехизации Великолукской епархии.

Проведение конкурса было призвано содействовать формированию устойчивого интереса к изучению родного края и основам православной культуры.

По решению жюри места победителей конкурса распределились следующим образом:

I место - Смирнова Мария (11 класс МБОУ «СОШ №17»);

II место - Сучкова Алина (8 «Б» класс МБОУ «СОШ №1»);

II место - Борисов Артем (7 «А» класс МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской»);

III место - Бирюкова Виктория (8 «А» класс МБОУ «СОШ №1»);

III место - Николаева Виктория (8 «Б» класс МБОУ «СОШ №1»);

III место - Коробова Анастасия (8 «Б» класс МБОУ «СОШ №9»).

16 участников конкурса были отмечены благодарностями управления образования и подарками. За ярко выраженную авторскую позицию, искренность и эмоциональность изложения особо отмечены Николай Князев из 2 «Б» класса школы №9, его одноклассница Екатерина Максимова и Кристина Грин из 11 «Б» класса школы №2.

Награждение провели руководитель отдела религиозного образования и катехизации Великолукской епархии протоиерей Сергий Матвеев и специалист отдела общего образования управления образования администрации города Великие Луки Ирина Логинова.

Участники и победители конкурса были приглашены на церемонию награждения вместе со своими педагогами, родителями и друзьями. По окончании награждения состоялась экскурсия в домовой храм святителя Николая при Епархиальном управлении г.Великие Луки, которую провёл протоиерей Сергий.

Источник: Псковская Лента Новостей