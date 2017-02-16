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В городе Пскове и Псковском районе более 7 тыс. человек получают федеральную социальную доплату к пенсии

16.02.2017 10:56 ПЛН, Псков

На 745 человек уменьшилось в городе Пскове и Псковском районе количество получателей федеральной социальной доплаты (ФСД) после февральской индексации пенсий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УПФР в г. Пскове и Псковском районе, это явилось следствием того, что уровень материального обеспечения данной категории граждан достиг или превысил, уровень прожиточного минимума пенсионера, установленный на 2017 год в регионе - 8715 рублей.

Если до 1 февраля доплату до прожиточного минимума в городе и районе получали 7892 человека, и ее средний размер составлял 2 129 рублей, то после февральского повышения пенсий федеральную социальную доплату получают 7147 человек, а средний размер ФСД составил 2153,72 рублей.

Напомним, доплата устанавливается всем неработающим пенсионерам, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ.

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение и другие меры социальной поддержки, установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении. Поэтому величина доплаты у каждого пенсионера индивидуальна: чем ниже доход - тем больше доплата.

При увеличении размера пенсии или иных денежных выплат, в том числе в результате индексации, размер ФСД уменьшается, а в случае, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера превышает величину установленного прожиточного минимума, ее выплата приостанавливается. Приостанавливается такая выплата и при поступлении пенсионера на работу. В этом случае получатель ФСД обязан сообщить о факте трудоустройства в управление ПФР по месту жительства.

Источник: Псковская Лента Новостей



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