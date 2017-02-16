В Великих Луках два года вместо хлора обеззараживают воду поваренной солью

Холодная вода, которая подается в квартиры великолучан, уже давно не пахнет хлором, и она такая качественная, что ее спокойно можно пить из-под крана без опаски за собственное здоровье.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей на великолукском муниципальном предприятии «Водоканал», в 2015 году здесь отказались от использования жидкого ядовитого хлора и начали использовать технологию обеззараживания воды путем электролиза поваренной соли.

«Раньше мы использовали контейнеры с хлором, с помощью которого обеззараживали воду, - сказал директор МП «Водоканал» Евгений Шумайлов. - Производство являлось химически опасным, представляющим в случае утечки хлора угрозу для жизни и здоровья людей. Отдельную опасность представляла его перевозка и хранение, а работа с хлором требовала сложных и дорогостоящих мер предосторожности. Теперь для обеззараживания воды используется обычная поваренная соль, которая нетоксична, не пожароопасна и не взрывоопасна. Новая технология абсолютно безопасна как для сотрудников предприятия, так и для всех великолучан».

За два года применения технология доказала свою эффективность. Вода в городе стала еще качественнее, вкуснее, без вреда для здоровья граждан и окружающей среды, а сама технология оказалась более дешевой, чем хлорирование.

Как пояснили в МП «Водоканал», исследования показывают, что полученная электролизным путем вода обладает более высокими антимикробными действиями, чем обычный химический хлор. Это позволяет более качественно и экономично проводить процесс обеззараживания воды.

Сотрудникам предприятия стало проще и безопаснее работать, а «Водоканал» больше не является промышленно-опасным предприятием. Большой плюс – к Году экологии.

Внедрение новой технологии было профинансировано из внутренних источников предприятия, дополнительных затрат из городского бюджета не потребовалось. Да и великолучане не увидели в квитанциях об оплате за воду повышения.

Источник: Псковская Лента Новостей