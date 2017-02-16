Андрей Турчак предложил косметологу стать фельдшером ради жилья

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
Псковичка обратилась на прием к губернатору Псковской области Андрею Турчаку с просьбой оказать содействие в рассмотрении ее документов на жилищной комиссии по обеспечению жильем детей-сирот. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе мероприятия женщина рассказала, что еще в 90-е годы завершила обучение в невельском медицинском училище, в 1993 году стала работать в изборском доме-интернате, где трудилась до 23 лет, но жилья, как сирота, так и не получила.
Сейчас псковичка разведена, у нее взрослый сын, который скоро вернется из армии. Своего жилья у женщины нет. Она пояснила, что живет с мужчиной, прописана в его квартире, но «без обязательств», и в любой момент может оказаться на улице.
Губернатор Андрей Турчак поинтересовался у обратившейся о ее трудоустройстве. Женщина рассказала, что создала ООО, работает косметологом в собственном кабинете.
Руководитель Главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян сообщил, что псковичка обратилась с заявлением об обеспечении жильем впервые осенью 2016 года, но до настоящего момента не предоставила всех необходимых документов. Он пообещал лично рассмотреть пакет документов, когда они будут собраны, и принять решение по данному вопросу.
Глава региона предложил псковичке вернуться к профессии медика, стать фельдшером в одном из ФАПов и таким образом получить жилье. Косметолог назвала предложение неожиданным. «Я пришла к выводу, что в нашей медицине не лечат людей. И не знаю, как вернуться», - сказала она, но обещала подумать. Андрей Турчак выразил готовность устроить встречу с главой областного здравкомитета Игорем Потаповым, а также обратил внимание на ФАП в перспективном районе Борисовичи, который сейчас «стоит без фельдшера».
Источник: Псковская Лента Новостей