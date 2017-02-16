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Андрей Турчак предложил косметологу стать фельдшером ради жилья

16.02.2017 11:29 ПЛН, Псков

Псковичка обратилась на прием к губернатору Псковской области Андрею Турчаку с просьбой оказать содействие в рассмотрении ее документов на жилищной комиссии по обеспечению жильем детей-сирот. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе мероприятия женщина рассказала, что еще в 90-е годы завершила обучение в невельском медицинском училище, в 1993 году стала работать в изборском доме-интернате, где трудилась до 23 лет, но жилья, как сирота, так и не получила.

Сейчас псковичка разведена, у нее взрослый сын, который скоро вернется из армии. Своего жилья у женщины нет. Она пояснила, что живет с мужчиной, прописана в его квартире, но «без обязательств», и в любой момент может оказаться на улице.

Губернатор Андрей Турчак поинтересовался у обратившейся о ее трудоустройстве. Женщина рассказала, что создала ООО, работает косметологом в собственном кабинете.

Руководитель Главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян сообщил, что псковичка обратилась с заявлением об обеспечении жильем впервые осенью 2016 года, но до настоящего момента не предоставила всех необходимых документов. Он пообещал лично рассмотреть пакет документов, когда они будут собраны, и принять решение по данному вопросу.

Глава региона предложил псковичке вернуться к профессии медика, стать фельдшером в одном из ФАПов и таким образом получить жилье. Косметолог назвала предложение неожиданным. «Я пришла к выводу, что в нашей медицине не лечат людей. И не знаю, как вернуться», - сказала она, но обещала подумать. Андрей Турчак выразил готовность устроить встречу с главой областного здравкомитета Игорем Потаповым, а также обратил внимание на ФАП в перспективном районе Борисовичи, который сейчас «стоит без фельдшера».

Источник: Псковская Лента Новостей



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