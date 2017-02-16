Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию первого выпуска программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Напомним, это новый проект, постоянными ведущими которого станут главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор «Псковской Ленты Новостей» Александр Савенко и кандидат исторических наук Константин Калиниченко. Раз в две недели они будут обсуждать в прямом эфире все самое интересное и важное, что происходит в общественно-политической жизни страны и региона.

Ключевые темы сегодняшнего выпуска: 8 лет губернаторства Андрея Турчака: итоги и перспективы. Уход Романа Романова из администрации Псковской области в ПсковГУ. Возвращение прямых выборов мэра Пскова как альтернатива двухглавой системе местного самоуправления - «за» и «против».

Ведущие поекта «Сообразим на троих» будут открыты для обратной связи с радиослушателями. Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.

Источник: Псковская Лента Новостей