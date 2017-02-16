Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию первого выпуска программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).
Напомним, это новый проект, постоянными ведущими которого станут главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор «Псковской Ленты Новостей» Александр Савенко и кандидат исторических наук Константин Калиниченко. Раз в две недели они будут обсуждать в прямом эфире все самое интересное и важное, что происходит в общественно-политической жизни страны и региона.
Ключевые темы сегодняшнего выпуска: 8 лет губернаторства Андрея Турчака: итоги и перспективы. Уход Романа Романова из администрации Псковской области в ПсковГУ. Возвращение прямых выборов мэра Пскова как альтернатива двухглавой системе местного самоуправления - «за» и «против».
Ведущие поекта «Сообразим на троих» будут открыты для обратной связи с радиослушателями. Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.
Источник: Псковская Лента Новостей