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Псковичей приглашают на выставку, посвященную столетию Февральской революции

16.02.2017 11:52 ПЛН, Псков

Псковская областная библиотека приглашает познакомиться с выставкой, посвященной столетию Февральской революции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, познакомиться с экспозицией можно в отделе гуманитарной литературы и на сайте Псковской областной библиотеки.

В 2017 году исполняется 100 лет с начала Российской революции 1917 года, оказавшей в XX столетии огромное влияние на историческую судьбу не только России, но и всего мира. Россия вступала в 1917 год, находясь в очень непростом положении. Участие в Первой мировой войне поставило страну перед серьезными социально-экономическими проблемами. Хроники событий складываются в пеструю летопись, которая высвечивает специфику переломного 1917 года.

Выставка поможет взглянуть на события 1917 года в их сложном многообразии, отразив революцию и на фронте, и в столице. Почувствовать атмосферу тех революционных дней и составить собственное мнение помогут книги, сборники приказов, фотографии, воспоминания участников событий.

Материал дает ясное представление о том, как по-разному оценивали и переживали события февральской революции его участники. Перелом происходил в одно время, со сверстниками и современниками, столкновение взглядов отражается и в воспоминаниях очевидцев.

Материалы виртуальной выставки подготовлены сотрудниками отдела хранения основного фонда ПОУНБ.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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