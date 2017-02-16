Псковичей приглашают на выставку, посвященную столетию Февральской революции

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Глава Фонда развития гражданского общества не видит оснований для прогнозов о новых отставках губернаторов6
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
Псковская областная библиотека приглашает познакомиться с выставкой, посвященной столетию Февральской революции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, познакомиться с экспозицией можно в отделе гуманитарной литературы и на сайте Псковской областной библиотеки.
В 2017 году исполняется 100 лет с начала Российской революции 1917 года, оказавшей в XX столетии огромное влияние на историческую судьбу не только России, но и всего мира. Россия вступала в 1917 год, находясь в очень непростом положении. Участие в Первой мировой войне поставило страну перед серьезными социально-эконом
Выставка поможет взглянуть на события 1917 года в их сложном многообразии, отразив революцию и на фронте, и в столице. Почувствовать атмосферу тех революционных дней и составить собственное мнение помогут книги, сборники приказов, фотографии, воспоминания участников событий.
Материал дает ясное представление о том, как по-разному оценивали и переживали события февральской революции его участники. Перелом происходил в одно время, со сверстниками и современниками, столкновение взглядов отражается и в воспоминаниях очевидцев.
Материалы виртуальной выставки подготовлены сотрудниками отдела хранения основного фонда ПОУНБ.
В 2017 году исполняется 100 лет с начала Российской революции 1917 года, оказавшей в XX столетии огромное влияние на историческую судьбу не только России, но и всего мира. Россия вступала в 1917 год, находясь в очень непростом положении. Участие в Первой мировой войне поставило страну перед серьезными социально-эконом
Выставка поможет взглянуть на события 1917 года в их сложном многообразии, отразив революцию и на фронте, и в столице. Почувствовать атмосферу тех революционных дней и составить собственное мнение помогут книги, сборники приказов, фотографии, воспоминания участников событий.
Материал дает ясное представление о том, как по-разному оценивали и переживали события февральской революции его участники. Перелом происходил в одно время, со сверстниками и современниками, столкновение взглядов отражается и в воспоминаниях очевидцев.
Материалы виртуальной выставки подготовлены сотрудниками отдела хранения основного фонда ПОУНБ.
Источник: Псковская Лента Новостей