Единый день приема граждан пройдет 20 февраля в участковых пунктах полиции Пскова

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Глава Фонда развития гражданского общества не видит оснований для прогнозов о новых отставках губернаторов6
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
20 февраля с 17.00 до 20.00 на административных участках города Пскова будет проходить Единый день приема граждан с участием руководителей УМВД России по городу Пскову, органов местного самоуправления, представителей управляющих кампаний. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском управлении, прием граждан будет осуществляться в помещениях участковых пунктов полиции по следующим адресам:
- ул. Красноармейская, дом 26;
- ул. Западная, дом 4;
- ул. Киселева, дом 8;
- ул. Инженерная, дом 25;
- ул. Труда, д. 22;
- ул. Я. Фабрициуса, дом 2/17, квартира 22;
- ул. Шелгунова, дом 7;
- ул. Советская, дом 104, квартира 2;
- ул. Новгородская, д 8А.
С графиком приема граждан вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ>>>
Источник: Псковская Лента Новостей