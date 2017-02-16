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Единый день приема граждан пройдет 20 февраля в участковых пунктах полиции Пскова

16.02.2017 11:59 ПЛН, Псков

20 февраля с 17.00 до 20.00 на административных участках города Пскова будет проходить Единый день приема граждан с участием руководителей УМВД России по городу Пскову, органов местного самоуправления, представителей управляющих кампаний. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском управлении, прием граждан будет осуществляться в помещениях участковых пунктов полиции по следующим адресам:

- ул. Красноармейская, дом 26;

- ул. Западная, дом 4;

- ул. Киселева, дом 8;

- ул. Инженерная, дом 25;

- ул. Труда, д. 22;

- ул. Я. Фабрициуса, дом 2/17, квартира 22;

- ул. Шелгунова, дом 7;

- ул. Советская, дом 104, квартира 2;

- ул. Новгородская, д 8А.

С графиком приема граждан вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ>>>

Источник: Псковская Лента Новостей



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