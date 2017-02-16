Псковские полицейские встретились с представителями национальных диаспор

Псковские полицейские встретились с представителями национальных диаспор. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области стражи порядка обсудили с гостями вопросы дальнейшего взаимодействия.

В совещании приняли участие заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области Александр Никульников, начальник УВМ УМВД полковник полиции Юрий Федоров, его заместитель Олег Панкевич, а также сотрудники уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму УМВД.

В ходе общения с представителями армянской общины «Урарту», узбеко-таджикской и вьетнамской общин, а также председателем азербайджанской культурной автономии Псковской области рассматривались вопросы организации взаимодействия и обмена информацией.

Источник: Псковская Лента Новостей