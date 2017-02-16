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Глава Фонда развития гражданского общества не видит оснований для прогнозов о новых отставках губернаторов6
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
Псковские полицейские встретились с представителями национальных диаспор. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области стражи порядка обсудили с гостями вопросы дальнейшего взаимодействия.
В совещании приняли участие заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области Александр Никульников, начальник УВМ УМВД полковник полиции Юрий Федоров, его заместитель Олег Панкевич, а также сотрудники уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму УМВД.
В ходе общения с представителями армянской общины «Урарту», узбеко-таджикской и вьетнамской общин, а также председателем азербайджанской культурной автономии Псковской области рассматривались вопросы организации взаимодействия и обмена информацией.
Источник: Псковская Лента Новостей