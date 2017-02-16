Псковский Росреестр за месяц рассмотрел более 12 тысяч заявлений на оказание услуг по регистрации прав и кадастровому учету

С начала рабочего года управлением Росреестра по Псковской области рассмотрено 1689 заявлений о постановке на кадастровый учет и 10556 заявлений о государственной регистрации прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Росреестр также рассмотрел 207 заявлений по новой, единой процедуре, согласно которой кадастровый учет и регистрация прав осуществляются одновременно. Возможность одновременной подачи заявления на регистрацию прав и кадастровый учет предусмотрена вступившим в силу с 1 января 2017 года федеральным законом № 218 «О государственной регистрации недвижимости».

За этот же период в соответствии с 218-м законом псковский Росреестр выдал 39978 сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В ведомстве напомнили, что услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по получению сведений из ЕГРН полностью доступны на всей территории Российской Федерации. Документы на получение услуг Росреестра можно подать в офисах псковской Кадастровой палаты и многофункциональных центрах «Мои документы». Кроме того, на портале Росреестра можно в электронном виде получить сведения об объекте недвижимости из ЕГРН, а также подать документы на государственную регистрацию прав.

Источник: Псковская Лента Новостей