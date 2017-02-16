Управляющие компании Пскова привлекут к антитеррористическим учениям

Правоохранительные органы обратились с просьбой к управляющим компаниям Пскова в содействии оперативной эвакуации жителей многоквартирных домов при возможном проявлении террористической угрозы. Опробовать взаимодействие планируется в ходе плановых февральских учений. Вопрос был рассмотрен сегодня, 16 февраля, на еженедельном совещании с управляющими компаниями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, представитель силового ведомства пояснил, что памятки для населения при угрозе терактов разработаны, правоохранительные ведомства также имеют порядок действий в таких ситуациях. Однако нужна практическая помощь, чтобы за небольшой промежуток времени, отведенный для эвакуации жильцов многоэтажного дома, оперативно провести положенные действия и проинформировать хозяев каждой квартиры. «Сотрудники управляющих компаний и старшие по домам хорошо знают жильцов, люди вам доверяют. На практике были случаи, когда псковичи отказывались покидать квартиры, несмотря на опасность», - пояснил сотрудник силового ведомства.

Представители управляющих компаний выразили готовность к взаимодействию и рекомендовали также обратиться к председателям многоквартирных домов, ежемесячные встречи которых организуются депутатом Псковской городской Думы Ильей Комиссаровым.

Отметим, накануне состоялось заседание антитеррористической комиссии Пскова, на котором обсудили дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности во время Дня защитника Отечества и Масленицы.

Источник: Псковская Лента Новостей