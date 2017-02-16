Постановление о создании единой информационной системы социального обеспечения подписал Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании единой информационной системы социального обеспечения, передает «Росбалт».

«Создание системы позволит обеспечить актуальность и полноту сведений обо всех мерах социальной защиты, гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами, а также об их получателях и их правах на такие меры социальной защиты», - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Постановлением утверждено положение о системе, определены состав и источники размещаемой в системе информации, а также порядок представления информации.

Также сообщается, что система будет создаваться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Пенсионного фонда России на очередной финансовый год и на плановый период, и не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

По словам Медведев, в новой системе будут храниться сведения о всех мерах социальной поддержки и каждый человек сможет получить данные о том, какие гарантии, выплаты или компенсации ему положены, причем независимо от того, кто их предоставляет - федеральный бюджет, региональные власти или муниципальные органы самоуправления.

Премьер отметил, россияне смогут просматривать сведения о своем пакете социальных услуг и льгот в любом регионе.

Источник: Псковская Лента Новостей