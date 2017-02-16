Постановление о создании единой информационной системы социального обеспечения подписал Медведев

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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании единой информационной системы социального обеспечения, передает «Росбалт».
«Создание системы позволит обеспечить актуальность и полноту сведений обо всех мерах социальной защиты, гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами, а также об их получателях и их правах на такие меры социальной защиты», - сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Постановлением утверждено положение о системе, определены состав и источники размещаемой в системе информации, а также порядок представления информации.
Также сообщается, что система будет создаваться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Пенсионного фонда России на очередной финансовый год и на плановый период, и не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
По словам Медведев, в новой системе будут храниться сведения о всех мерах социальной поддержки и каждый человек сможет получить данные о том, какие гарантии, выплаты или компенсации ему положены, причем независимо от того, кто их предоставляет - федеральный бюджет, региональные власти или муниципальные органы самоуправления.
Премьер отметил, россияне смогут просматривать сведения о своем пакете социальных услуг и льгот в любом регионе.
Источник: Псковская Лента Новостей