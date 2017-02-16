Андрей Турчак призвал следственные органы не снижать темпы борьбы с коррупцией

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
Губернатор Псковской области Андрей Турчак призвал сотрудников Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области не снижать темпы борьбы с коррупционными проявлениями в разных сферах деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.
«В минувшем году к уголовной ответственности привлечены 19 недобросовестных чиновников, работники образования, здравоохранения, руководители госпредприятий, правоохранители, ставивших свои собственные интересы выше интересов общества и государства. Как следует из статданных, работа по противодействию коррупции и пресечению противоправной деятельности лиц с особым правовым статусом в 2016 году была существенно активизирована. В 2017 году темпы борьбы с коррупционными проявлениями не должны снижаться», - сказал Андрей Турчак, выступая в четверг, 16 февраля, на расширенном заседании коллегии областного СК РФ. Он также подчеркнул, что администрация области рассчитывает на дальнейшее сотрудничество в этих вопросах с учетом последних кадровых решений - бывший сотрудник СУ СК РФ по Псковской области не так давно возглавил Управление по вопросам противодействия коррупции администрации области.
По мнению губернатора, основой такого сотрудничества должны стать контрольные мероприятия, проводимые Счетной палатой Псковской области и Контрольным управлением администрации региона.
Отдельной точкой соприкосновения интересов областных властей и следственных органов Андрей Турчак назвал профилактику правонарушений. По его словам, представления и предложения об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, рассматриваются органами власти области «с исключительным вниманием». Так, в частности, реагируя на происшествие с детьми в Стругах Красных, Администрация области с учетом позиции Следственного управления подготовила дополнительный комплекс мер, направленных на профилактику детских суицидов. «В эпоху бурно развивающихся информационных технологий мы все чаще сталкиваемся с
Глава региона также поблагодарил сотрудников СУ СК РФ по Псковской области за активное участие в разработке законопроекта, ограничивающего распространение информации о несовершеннолетних пострадавших от преступных посягательств. По его словам, сейчас документ находится на рассмотрении в Государственной Думе, но может быть вынесен на обсуждение депутатов в первом чтении уже на предстоящей весенней сессии.
Также в ушедшем году администрации области продолжила оказывать содействие в обеспечении качественной и эффективной работы областного Следственного комитета. В ответ на обращение руководителя ведомства Губернатор Андрей Турчак установил Псковскому областному бюро
Кроме того, областные власти выделили деньги на ремонт хроматографического комплекса в целях проведения
«В целом сложившийся коллектив Следственного управления справляется с поставленными задачами, обеспечивая защиту прав и законных интересов жителей нашего региона, пострадавших от посягательств на их жизнь, половую неприкосновенность, иные личные права и свободы», - заключил Андрей Турчак.
Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей