Великолучане продолжают выбирать общественных советников главы города

Жители Великих Лук продолжают выбирать активных представителей своих домов, которым предстоит вместе с городскими властями в ближайшем будущем приступить к благоустройству своих дворовых территорий. Общественных советников главы города великолучане избирают на сходах вместе с депутатами по своему округу. К этой работе присоединились и представители общественности.

Встречи с великолучанами на прошлой неделе провела член Общественной палаты Псковской области, директор гимназии им. С. В. Ковалевской Татьяна Фомченкова. Вместе с жителями нескольких домов по улице Карла Либкнехта Татьяна Фомченкова выбрала новых общественных советников главы города.

Как сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей Татьяна Фомченкова, создание института общественных советников главы города - это, бесспорно, хорошая инициатива, которая будет иметь будущее. «Подобный проект уже реализовывается в других городах нашей страны. И он себя зарекомендовал с лучшей стороны. А насколько эффективно он будет работать в Великих Луках - зависит не только от властей, но и от активности горожан и их заинтересованности в благоустройстве своих дворов», - подчеркнула член Общественной палаты Псковской области.

Уже весной этого года в городе начнутся мероприятия по благоустройству дворовых территорий. Она предполагает совершенствование дворов: обновление существующих детских игровых форм и оборудование новых, установление ограждений, озеленение и многое другое. Что именно из этого будет сделано первым делом в отдельно взятом дворе - и предстоит определить самим жильцам вместе с общественным советником от их дома.

«Общественный советник - это координатор, инициативный и ответственный человек, небезразличный к тому, что происходит в его дворе. Он будет участвовать и в стадии проектирования, и при проведении самих работ по благоустройству. Без его подписи работы не будут приняты», - отметила Татьяна Фомченкова.

Татьяна Фомченкова вместе с великолучанами обсудила вопросы паспортизации дворов. На встрече присутствовал и представитель управляющей организации «Южный микрорайон», которому жильцы домов по улице Карла Либкнехта задали волнующие их вопросы.

По итогам встречи в ряды общественных советников главы города вступили несколько человек, в том числе Галина Жукова и Нина Савченкова.

«О том, что нужно будет сделать в нашем дворе первым делом, мы будем обсуждать на собрании жильцов. У нас много активных людей в доме. Думаю, к общему решению быстро придем», - поделилась Галина Жукова.

«В нашем дворе практически все есть - песочница, качели, турники, скамейки. Можно их обновить. Было бы хорошо установить еще горку, чтобы дети зимой катались. Еще очень хочется озеленить двор. Некоторые жильцы дома весной-летом активно сажают деревья, цветы, ухаживают за ними. Но только почему-то саженцы деревьев плохо приживаются. Было бы хорошо и этот вопрос решить», - отметила Нина Савченкова.

Напомним, что институт общественных советников главы города был создан недавно. Осенью прошлого года по поручению главы города Великие Луки Николая Козловского депутаты провели встречи и сходы с гражданами, по итогам которых великолучане выбрали представителей от своих домов. Они были наделены полномочиями общественного советника главы города. И на сегодняшний день удостоверения вручены 152 общественным советникам главы города.

Свои инициативы общественные советники могут предложить помощникам главы города. Обратиться к ним можно в будние дни по адресу: улица Некрасова, дом 10 (3-й этаж), тел.: 3-13-70.

Источник: Псковская Лента Новостей