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Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

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«Сообразим на троих». ВИДЕО

16.02.2017 14:21 ПЛН, Псков

Новый проект «Сообразим на троих» стартовал сегодня, 16 февраля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Раз в две недели его ведущие - главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и публицист Константин Калиниченко - будут обсуждать в прямом эфире все самое интересное и важное, что происходит в общественно-политической жизни страны и региона. Сегодня они поговорили об итогах 8-летнего губернаторства Андрея Турчака, об уходе Романа Романова из администрации Псковской области в ПсковГУ, а также обменялись мнениями по перспективам возвращения прямых выборов мэра Пскова.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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