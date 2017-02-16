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Глава Фонда развития гражданского общества не видит оснований для прогнозов о новых отставках губернаторов7
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
Новый проект «Сообразим на троих» стартовал сегодня, 16 февраля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Раз в две недели его ведущие - главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и публицист Константин Калиниченко - будут обсуждать в прямом эфире все самое интересное и важное, что происходит в общественно-политической жизни страны и региона. Сегодня они поговорили об итогах 8-летнего губернаторства Андрея Турчака, об уходе Романа Романова из администрации Псковской области в ПсковГУ, а также обменялись мнениями по перспективам возвращения прямых выборов мэра Пскова.
Источник: Псковская Лента Новостей