Двоих иностранцев-рыбаков, нарушивших Госграницу, задержали псковские пограничники

15 февраля сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали трех нарушителей режима границы и столько же нарушителей пограничного режима.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, один из случаев произошел в районе деревни Медли Печорского района, где около 9 утра пограничники зафиксировали нарушение государственной границы двумя неизвестными с территории сопредельного государства. В результате непродолжительных поисковых мероприятий злоумышленники были выявлены и задержаны. Ими оказались двое иностранцев-рыбаков 1948 и 1992 годов рождения, желающих насладиться дарами Псково-Чудского водоема. С нарушителями провели разъяснительную беседу и привлекли к административной ответственности, согласно ч. 2 ст. 18.2 КоАП РФ (нарушение режима государственной границы).

Другой случай имел место в районе деревни Кленно Гдовского района, где сотрудники Пограничного управления выявили и задержали трех граждан России, нарушивших правила пограничного режима. Задержанным лицам напомнили об обязательности соблюдения всеми гражданами в пределах пограничной зоны правил пограничного режима и привлекли к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Третьего нарушителя режима государственной границы пограничники задержали при попытке пересечения российско-белорусской границы вне пунктов пропуска, открытых для международных сообщений, уже в районе деревни Лобок Невельского района. Им стал гражданин Армении, который пренебрег правилами и положениями международных правовых актов и федеральных законов, предписывающих порядок пересечения российско-белорусской границы, что в итоге привело к привлечению его к административной ответственности за нарушение режима государственной границы.

Пограничное управление рекомендует гражданам быть благоразумными и перед пересечением государственной границы либо планированием поездки в пограничную зону ознакомиться с действующим законодательством и убедиться в наличии действительных документов.

Источник: Псковская Лента Новостей