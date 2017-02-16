Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию

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Глава Фонда развития гражданского общества не видит оснований для прогнозов о новых отставках губернаторов8
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
Центр лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости своевременного обращения в подразделения центра ЛЛР для перерегистрации имеющегося оружия.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал госуслуг.
Полный перечень государственных услуг по линии лицензионно–разрешительной работы можно найти на сайте Росгвардии. Там же размещена информация о режиме работы и список контактных телефонов сотрудников центра лицензионно–разрешительной работы.
Источник: Псковская Лента Новостей