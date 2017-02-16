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Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию

16.02.2017 16:44 ПЛН, Псков

Центр лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости своевременного обращения в подразделения центра ЛЛР для перерегистрации имеющегося оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал госуслуг.

Полный перечень государственных услуг по линии лицензионно–разрешительной работы можно найти на сайте Росгвардии. Там же размещена информация о режиме работы и список контактных телефонов сотрудников центра лицензионно–разрешительной работы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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