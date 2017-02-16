Мокрый снег и дождь ожидают псковичей в пятницу

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Глава Фонда развития гражданского общества не видит оснований для прогнозов о новых отставках губернаторов8
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 17 февраля, на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ветер западных направлений 3-8 м/сек. Температура по области: -2…+3. Атмосферное давление низкое.
Источник: Псковская Лента Новостей