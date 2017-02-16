В Госдуму внесен законопроект о повышении штрафов за вредные выбросы в воздух

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий административную ответственность за вредные выбросы в воздух, передает «Росбалт».

Если закон примут, выброс вредных веществ в атмосферный воздух или «вредное физическое воздействие на него без специального разрешения» обернется штрафом для граждан до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, а юрлиц - до 1 млн рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Также предлагается ввести максимальный штраф до 700 тыс. рублей за нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. На такую же сумму депутаты предлагают штрафовать за нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений.

Ежегодной ущерб от загрязнения экологии в России составляет 6% ВВП страны. При этом действующие санкции по отношению к виновным лицам несоразмерны принесенному вреду экологии, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Источник: Псковская Лента Новостей