Сегодня: Четверг, 16 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сплошные праздники Кинокайф «Видный» ломает в Пскове стереотипы! Форум предпринимателей города Пскова 2 февраля Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России
Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

ЭПИ «Псковская Лента Новостей» стало самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года. Такие данные следуют из рейтинга, подготовленного компанией «Медиалогия». Топ-10 самых цитируемых средств массовой...28



Иван Цецерский принял участие в дискуссии молодых педагогов о тонкостях патриотической работы

16.02.2017 17:09 ПЛН, Псков

Сегодня, 16 февраля, в Пскове состоялся финал конкурса «Педагогический дебют учителя- 2017». Этап прошел в форме открытой дискуссии на тему патриотического воспитания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, 12 финалистов конкурса - молодые педагоги псковских школ - представили на суд жюри свое видение главной темы и ответили на вопросы гостей. Судьи оценивают конкурсантов на профессиональный уровень культуры и эрудиции, способность предложить новую точку зрения на предмет обсуждения, умение работать в режиме импровизации, логично и аргументировано развивать свою позицию, отвечать на вопросы по теме. В мероприятии приняли участие глава Пскова Иван Цецерский и начальник городского управления образования администрации города Игорь Прокофьев.

Псковские педагоги предложили не рассматривать патриотизм в привязке к региону или городу, а вкладывать в это понятие более широкое значение. По мнению конкурсантов, патриотизм объединяет гражданскую ответственность, бережное отношение к родной истории, культуре и языку, поступки, мысли и даже общение в виртуальной реальности. Были предложены различные формы уроков и классных часов. Педагоги сошлись во мнении, что для успешного воспитания патриотов учитель сам должен быть таковым. Обсуждение также затронуло и приближающиеся Ганзейские дни в Пскове, которые, по мнению участников конкурса, станут возможностью для псковичей проявить любовь к своей земле и уважение к ее истории.

Глава города Пскова Иван Цецерский поделился своим пониманием патриотизма. В дополнение к тому, что озвучили педагоги, он отметил и бережное отношение к тем благам, которые создаются для горожан, понимание ценности единства многонационального и многоконфессионального народа. Глава также напомнил, что за учебными достижениями воспитанников важно не потерять из виду их человеческие качества.

Игорь Прокофьев поинтересовался, как патриотическое воспитание в школе проходит через семьи учащихся. Конкурсанты рассказали о своем опыте работы с родителями. Из опасений в патриотическом воспитании педагоги выделили вероятность перейти черту уважения к другим народам и государствам, а также излишнюю милитаризацию подрастающего поколения.

Подводя итог, организаторы мероприятия передали главе города детский рисунок «Город мечты», созданный во время конкурса «Воспитатель года-2017».

Напомним, конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют учителя- 2017» с 2009 года проходил как фестиваль, а в этом году отмечает свое пятилетие в качестве полноценного состязания. Одновременно с ним в Пскове проходят конкурсы «Учитель года-2017» и «Воспитатель года-2017». Всего в очном этапе конкурсов участвует 40 педагогов. Торжественное закрытие педагогических конкурсов состоится завтра в Псковском педагогическом комплексе.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28