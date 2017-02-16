Иван Цецерский принял участие в дискуссии молодых педагогов о тонкостях патриотической работы

Сегодня, 16 февраля, в Пскове состоялся финал конкурса «Педагогический дебют учителя- 2017». Этап прошел в форме открытой дискуссии на тему патриотического воспитания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, 12 финалистов конкурса - молодые педагоги псковских школ - представили на суд жюри свое видение главной темы и ответили на вопросы гостей. Судьи оценивают конкурсантов на профессиональный уровень культуры и эрудиции, способность предложить новую точку зрения на предмет обсуждения, умение работать в режиме импровизации, логично и аргументировано развивать свою позицию, отвечать на вопросы по теме. В мероприятии приняли участие глава Пскова Иван Цецерский и начальник городского управления образования администрации города Игорь Прокофьев.

Псковские педагоги предложили не рассматривать патриотизм в привязке к региону или городу, а вкладывать в это понятие более широкое значение. По мнению конкурсантов, патриотизм объединяет гражданскую ответственность, бережное отношение к родной истории, культуре и языку, поступки, мысли и даже общение в виртуальной реальности. Были предложены различные формы уроков и классных часов. Педагоги сошлись во мнении, что для успешного воспитания патриотов учитель сам должен быть таковым. Обсуждение также затронуло и приближающиеся Ганзейские дни в Пскове, которые, по мнению участников конкурса, станут возможностью для псковичей проявить любовь к своей земле и уважение к ее истории.

Глава города Пскова Иван Цецерский поделился своим пониманием патриотизма. В дополнение к тому, что озвучили педагоги, он отметил и бережное отношение к тем благам, которые создаются для горожан, понимание ценности единства многонационального и многоконфессионального народа. Глава также напомнил, что за учебными достижениями воспитанников важно не потерять из виду их человеческие качества.

Игорь Прокофьев поинтересовался, как патриотическое воспитание в школе проходит через семьи учащихся. Конкурсанты рассказали о своем опыте работы с родителями. Из опасений в патриотическом воспитании педагоги выделили вероятность перейти черту уважения к другим народам и государствам, а также излишнюю милитаризацию подрастающего поколения.

Подводя итог, организаторы мероприятия передали главе города детский рисунок «Город мечты», созданный во время конкурса «Воспитатель года-2017».

Напомним, конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют учителя- 2017» с 2009 года проходил как фестиваль, а в этом году отмечает свое пятилетие в качестве полноценного состязания. Одновременно с ним в Пскове проходят конкурсы «Учитель года-2017» и «Воспитатель года-2017». Всего в очном этапе конкурсов участвует 40 педагогов. Торжественное закрытие педагогических конкурсов состоится завтра в Псковском педагогическом комплексе.

Источник: Псковская Лента Новостей