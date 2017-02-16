В Госдуме раскритиковали инициативу о сокращении рабочей недели летом

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонил законопроект о сокращении рабочей недели летом до 35 часов, передает РИА Новости.
Депутаты раскритиковали проект, указав, в частности, на проблему уменьшения заработной платы. Кроме того, в комитете отметили, что от проблем со здоровьем в летнее время работников ограждают санитарные правила и нормы, а также другие нормативные акты.
Ранее парламентарии предложили сократить продолжительность рабочего времени в летнее время, увеличив длительность перерыва для отдыха и питания. Также предполагалось, что в соответствии с изменением рабочего времени сократится и зарплата.
Источник: Псковская Лента Новостей