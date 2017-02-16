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В «Клубе Поколений» Псковского облсовпрофа состоялся просмотр фильма «Училка»

16.02.2017 20:26 ПЛН, Псков

В учебном классе Псковского облсовпрофа участники социального проекта «Клуб Поколений» посмотрели фильм «Училка» режиссера Алексея Петрухина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, во встрече приняли участие 15 человек - представителей молодежи и старшего поколения. На протяжении всего киносеанса они пили чай, а потом обсудили фильм. Участники сделали вывод, что фильм не только привлекает внимание общественности к проблемам учительства, но и показывает разобщенность и отсутствие уважения друг к другу. Фильм вызвал разные эмоции, мнения, особенно у старшего поколения, ведь большая часть тех, кто принял участие во встрече, посвятили свою жизнь педагогической деятельности.

«Мы обязательно соберем всех любителей социальных кино в следующем месяце. Ведь через кинематограф человек изучает себя и свои взаимоотношения с миром, одновременно получая хороший эмоциональный заряд от просмотра фильмов и общения», - отмечает руководитель проекта Элина Калинина.

Напомним, что реализация совместного проекта «Клуб Поколений» Псковского регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» и Псковской региональной общественной организации поддержки родителей и детей «СемьЯ» началась в ноябре 2014 г. Главная идея проекта - объединить пожилых людей и молодежь посредством совместной творческой деятельности.

«Клуб Поколений» снова соберет разновозрастных участников 20 февраля в 16.00. Старшее и младшее поколения будут постигать азы лепки из солёного теста в ходе мастер-класса «Не все коту масленица».

Источник: Псковская Лента Новостей



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