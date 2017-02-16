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ОП РФ: Как побороть «группы смерти»?

16.02.2017 20:12 ПЛН, Псков

На «нулевом чтении» в Общественной палате РФ обсудили законопроект сенатора Антона Белякова, который предложил дополнить УК РФ статьей о склонении к самоубийству с использованием сети Интернет. В ОП РФ предложили включить использование веб-пространства в перечень обстоятельств, отягчающих наказание не только за подстрекательство к суициду, но и за мошенничество и вымогательство, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОП РФ.

Законопроект предлагает дополнить УК РФ статьей «Склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства», которая предусматривает наказание на срок до двух лет лишения свободы за подстрекательство к суициду «путем уговора, подкупа, обмана, предоставления информации, направленной на формирование привлекательного восприятия самоубийства, в том числе содержащейся в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях».

Член ОП РФ Юлия Зимова напомнила, что в Общественной палате РФ в конце 2016 года начала действовать рабочая группа по профилактике суицидов в интернет-сообществе среди подростков.

«Мы собираем предложения членов Палаты, чтобы делать комплексную программу по профилактике самоубийств среди несовершеннолетних. Как еще один из вариантов – при институте имени Сербского может быть создан экспертный совет, который разработает национальную программу», – отметила Зимова.

В числе уже поступивших в рабочую группу ОП РФ предложений значатся инициативы по созданию в школах дополнительных ставок психологов, которые будут работать по теме профилактики суицидов, по необходимости программы повышения квалификации для уже работающих в школах психологов, по специализированной психиатрической помощи в поликлиниках, а также по «ежегодной диспансеризации в школах».

«Есть также предложения расширить тему и заниматься не только суицидальным, но и деструктивным поведением. Эти «группы» сейчас пошли дальше: это не только призывы к суицидам, но и игра «Беги или умри», когда подростки выскакивают на дорогу перед идущим транспортом, игра «Спрячься на сутки», руферство», – отметила Зимова.

В рамках «нулевого чтения» эксперты много говорили о профилактике суицидов и повышенной ответственности владельцев соцсети ВКонтакте, в которой создают «группы смерти».

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина отметила важность законопроекта и необходимость его доработки.

«В первую очередь мы должны заниматься профилактикой этого явления. А блокируя группы, должны понимать, что многие серверы находятся не в России и подступиться к ним очень трудно. К примеру, в 2005 году появилась опасная как для подростков, так и угрожающая окружающим игра «Сломай систему», в борьбе с которой пришлось активизироваться МВД, – отметила Елена Сутормина.

Она также предложила усилить работу на базе ОП РФ по профилактике суицидов с целью создать условия, чтобы подростки, склонные к суициду, а также их друзья и родители могли не только сообщать важную информацию специалистам и получать оперативную помощь психологов. 

«Роскомнадзору сложно охватить все, общественность должна тоже активнее контролировать эти вопросы, в том числе сообщать ведомству об обнаружении опасных хэштэгов. Мы планируем обсудить меры профилактики детских суицидов в ОП РФ за круглым столом, куда пригласим представителей профильных министерств и ведомств. Важно сделать по-настоящему работающую горячую линию, чтобы дети, которые подверглись «зомбированию», знали, куда могут обратиться, и не боялись этого делать», – отметила Елена Сутормина.

Руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье храма Воскресения Христова Михаил Хасьминский привел в пример опыт Белоруссии, где интернет для детей безопасен, отметив, что дети до 15 лет не должны находиться в сети без присмотра.

«Нам важно бороться не только с проблемой суицида, а рассматривать целый комплекс проблем, с которыми сталкиваются склонные рисковать жизнью подростки. Например, то же руферство. Бороться надо не с проблемой, а с идеологией, причем другой идеологией. Подсчитывали экономические потери. От одного детского суицида государство теряет 5 млн рублей», – отметил Михаил Хасьминский.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному и государственному строительству Людмила Бокова рассказала об опыте проведения единого урока информационной безопасности для детей в школах. Минобрнауки включает его в программу мероприятий. Он проходит 27 октября. Для педагогов создан специальный контент.

Руководитель отдела Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, доктор медицинских наук Борис Положий отметил важность такой меры, как введение уроков психологии в школах.

О работе Общественной палаты России по противодействию пропаганде различных явлений, которым подвергается неокрепшая детская психика, рассказал член ОП РФ Максим Григорьев. В частности, он рассказал о баннере на официальном сайте Палаты, готовящихся методических материалах и видеоконтенте.

Источник: Псковская Лента Новостей



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