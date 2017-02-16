В Великих Луках создано местное отделение «Юнармии»

В Великих Луках создано местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Как сообщила Псковской Ленте Новостей начальник отдела по молодежной политике управления образования администрации Великих Лук Светлана Белюкова, соответствующее учредительное собрание состоялось 16 февраля.

На учредительном собрании присутствовали представители военного комиссариата города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Псковской области, представители общественных организаций (местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» города Великие Луки Псковской области имени Героя Советского Союза И.Н.Селягина, Великолукский городской Совет ветеранов войны, труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных органов, Великолукская организация «Поисковый отряд «Штурм», Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм», «Российское движение школьников» в г.Великие Луки), представители администрации города Великие Луки и отдела по молодёжной политике управления образования.

В ходе мероприятия начальником штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» избран Александр Ильичев, специалист по работе с молодёжью отдела по молодёжной политике. Членами штаба стали: Валентин Афанасьев, председатель Великолукского городского Совета ветеранов войны, труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных органов, Почётный гражданин города Великие Луки; Андрей Бегмурадов, председатель Военно-патриотического спортивного клуба «Шторм»; Сергей Дружинин, руководитель городского методического объединения преподавателей-организаторов ОБЖ; Виктор Костюченко, начальник управления по профилактике правонарушений, противодействию наркомании, защите прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельных категорий граждан администрации города Великие Луки; Илья Никитин, член Великолукской общественной организации «Поисковый отряд «Штурм»; Вадим Новиков, председатель первичной организации «Юный десантник» местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» города Великие Луки Псковской области имени Героя Советского Союза И.Н.Селягина; Руслан Сукманов, военный комиссар города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Псковской области, Дарья Флотская, ведущий специалист управления образования.

Движение «Юнармия» в Великих Луках создается, в частности, для участия в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации; повышения в обществе авторитета и престижа военной службы; сохранения и приумножения патриотических традиций.

Документы о создании местного отделения движения будут переданы в региональный штаб Псковской области.

Прием в ВВПОД «Юнармия» физических лиц будет осуществляться на основании письменного заявления гражданина с согласием его законных представителей (для несовершеннолетних членов) и оформляться решением местного отделения движения на заседаниях простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании, с постановкой на учет в региональном, местном отделении движения.

Источник: Псковская Лента Новостей