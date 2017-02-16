Главы двух районных администраций привлечены к уголовной ответственности

Во многом благодаря усилиям наших коллег из УФСБ и УМВД России по Псковской области выявлены и раскрыты противоправные действия ряда руководителей и чиновников муниципальных органов власти, сообщил руководитель регионального следственного управления СКР Олег Тушмалов в ходе прошедшей сегодня коллегии.

По его словам, к уголовной ответственности привлечены главы двух районных администраций, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом г.Великие Луки, председатель комитета по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Великие Луки и другие.

Значительное количество преступлений данной категории выявлено по итогам проверок, проведенных прокуратурой области. Всего в прошедшем году по результатам таких проверок возбуждено 12 уголовных дел, в том числе в отношении директора государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» и директора муниципального предприятия «Лифтмонтажсервис» по факту злоупотребления полномочиями.

Источник: Псковская Лента Новостей