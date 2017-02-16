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В Псковской области еженедельно осуществляется мониторинг предприятий, размера и периода задолженности по зарплате

16.02.2017 19:54 ПЛН, Псков

В тесном взаимодействии с администрацией и прокуратурой Псковской области осуществлялась в минувшем году работа по защите трудовых прав граждан, сообщил руководитель регионального следственного управления СКР Олег Тушмалов в ходе прошедшей сегодня коллегии.

По его словам, было заключено соглашение о межведомственном сотрудничестве с Государственной инспекцией труда в Псковской области. «Налажено живое, рабочее взаимодействие с начальником инспекции. Мониторинг предприятий, размера и периода задолженности осуществляется еженедельно», - подчеркнул О.Тушмалов.

На основе полученной информации инициировано и проведено заслушивание руководителей наиболее крупных и экономически активных предприятий-должников на комиссии с участием губернатора, прокурора области, начальника УМВД, контролирующих органов.

Перед работодателями была поставлена задача в течении месяца погасить долги по заработной плате. В результате большая часть задолженности погашена, а в отношении руководителя предприятия не исполнившего обязательства возбуждено дело. В трехдневный срок изъята бухгалтерская и кадровая документации, обнаружено, изъято и арестовано имущество предприятия, выявлены дополнительные эпизоды незаконной деятельности. Директор привлечена к уголовной ответственности, несмотря на выплаченную в ходе следствия миллионную задолженность.

По аналогичной схеме восстановлены права рабочих акционерного общества «Псковкирпич», где в ходе следствия погашены долги на сумму более, чем в 3 миллиона рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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