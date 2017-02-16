В Псковской области еженедельно осуществляется мониторинг предприятий, размера и периода задолженности по зарплате

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
В тесном взаимодействии с администрацией и прокуратурой Псковской области осуществлялась в минувшем году работа по защите трудовых прав граждан, сообщил руководитель регионального следственного управления СКР Олег Тушмалов в ходе прошедшей сегодня коллегии.
По его словам, было заключено соглашение о межведомственном сотрудничестве с Государственной инспекцией труда в Псковской области. «Налажено живое, рабочее взаимодействие с начальником инспекции. Мониторинг предприятий, размера и периода задолженности осуществляется еженедельно», - подчеркнул О.Тушмалов.
На основе полученной информации инициировано и проведено заслушивание руководителей наиболее крупных и экономически активных предприятий-должников на комиссии с участием губернатора, прокурора области, начальника УМВД, контролирующих органов.
Перед работодателями была поставлена задача в течении месяца погасить долги по заработной плате. В результате большая часть задолженности погашена, а в отношении руководителя предприятия не исполнившего обязательства возбуждено дело. В трехдневный срок изъята бухгалтерская и кадровая документации, обнаружено, изъято и арестовано имущество предприятия, выявлены дополнительные эпизоды незаконной деятельности. Директор привлечена к уголовной ответственности, несмотря на выплаченную в ходе следствия миллионную задолженность.
По аналогичной схеме восстановлены права рабочих акционерного общества «Псковкирпич», где в ходе следствия погашены долги на сумму более, чем в 3 миллиона рублей.
Источник: Псковская Лента Новостей