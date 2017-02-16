ОНФ выступает за переработку «свалочного газа»

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» выступают за включение в проект приказа Минприроды России «О требованиях к объектам размещения твердых коммунальных отходов» пункта об обязательном включении в проекты строительства новых полигонов установок, позволяющих собирать и сжигать полученный свалочный газ. Соответствующее обращение со стороны Народного фронта будет направлено в Минприроды РФ в ближайшее время.

По мнению координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, принятие такой инициативы на федеральном уровне способствовало бы снижению загрязнения окружающей среды и более рациональному использованию возобновляемых и недорогих источников энергии, к которым относится биогаз.

«Так называемый свалочный газ – биогаз, получаемый в результате ферментации органических веществ, поступая в окружающую среду, оказывает негативные эффекты как локального (угнетается растительность на примыкающих к полигонам площадях), так и глобального характера (биогаз относится к числу газов, создающих «парниковый эффект» и влияющих на изменение климата). Ни для кого не секрет, насколько сложно добиться сокращения негативного влияния на окружавшую среду от уже существующих полигонов, поэтому считаем необходимым исключить подобные риски при создании новых объектов размещения ТКО», – отметил Гутенев.

Член регионального штаба ОНФ в Республике Крым Виктор Тарасенко отмечает, что такая инициатива поможет, в том числе, наладить энергообеспечение комплексов глубокой переработки отходов и внутренних потребностей полигонов.

«Как правило, полигоны ТКО – как действующие, так и планируемые – не имеют собственного энергообеспечения, а работы по их электрификации непомерно дороги. Внедрение блоковых электростанций, работающих на биогазе, позволит оперативно обеспечить энергообеспечение подобных объектов. Внутренняя выработка электроэнергии позволит кратно снизить эксплуатационные затраты комплексов глубокой переработки отходов и сделают их экономику привлекательной. Сейчас в Крыму на полигоне ТКО «Тургеневский» есть положительный опыт использования такой установки, считаем, что его можно масштабировать», – резюмировал Тарасенко.

Источник: Псковская Лента Новостей