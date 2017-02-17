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Прокуратура потребовала незамедлительно привести в порядок медицинские карты плюсских школьников

17.02.2017 09:28 ПЛН, Псков

Прокуратура Плюсского района провела проверку соблюдения требований законодательства об охране здоровья граждан в МБОУ «Плюсская средняя общеобразовательная школа» и филиала «Плюсский» ГБУЗ «Стругокрасненская межрайонная больница».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение  ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 11  Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 3.9 Санитарно-эпидемиологических правилах «Обеспечение безопасности иммунизации» СП 3.3.2342-08» и ч. 1, 2 статьи 22 54 Федерального закона №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах здоровья граждан в РФ» в медицинских картах учащихся ненадлежащем образом оформлено добровольное согласие гражданина на медицинское вмешательство, отсутствует информация о проведении медосмотра и термометрии перед вакцинацией несовершеннолетних, а также не представлены сведения законным представителям о проведенном медосмотре несовершеннолетних.

В этой связи прокуратурой района в адрес главного врача  ГБУЗ «Стругокрасненская межрайонная больница» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений законодательства.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле прокуратуры района.

Источник: Псковская Лента Новостей



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