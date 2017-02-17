Дновская прокуратура вступилась за сироту, которого не включили в список нуждающихся в жилье

Дновская прокуратура вступилась за сироту, которого не включили в список нуждающихся в жилье. Как сообщила Псковской Ленте Новостей прокурор района Ольга Бударина, в ходе проверки выяснилось, что в октябре 2016 года суд признал право местного жителя на обеспечение жилым помещением и обязал Главное государственное управление социальной населения Псковской области включить его в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

В 2017 году планируется обеспечить жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятыми в 2013-2014 году. В список претендентов, подлежащих обеспечению жильем в 2016 году, вышеуказанный гражданин не включен.

Исковые требования прокурора об обязании администрации Дновского района предоставить сироте благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения, отвечающее санитарно-техническим требованиям, имеющее площадь не менее 25 кв. м на территории города Дно, удовлетворены.

Источник: Псковская Лента Новостей