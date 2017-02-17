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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
Дновская прокуратура вступилась за сироту, которого не включили в список нуждающихся в жилье. Как сообщила Псковской Ленте Новостей прокурор района Ольга Бударина, в ходе проверки выяснилось, что в октябре 2016 года суд признал право местного жителя на обеспечение жилым помещением и обязал Главное государственное управление социальной населения Псковской области включить его в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
В 2017 году планируется обеспечить жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятыми в 2013-2014 году. В список претендентов, подлежащих обеспечению жильем в 2016 году, вышеуказанный гражданин не включен.
Исковые требования прокурора об обязании администрации Дновского района предоставить сироте благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения, отвечающее санитарно-техническим требованиям, имеющее площадь не менее 25 кв. м на территории города Дно, удовлетворены.
Источник: Псковская Лента Новостей