Меры профилактики употребления наркотиков среди молодежи обсудили в псковской полиции

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с Государственным управлением образования администрации Псковской области в режиме видеоконференции проведен семинар-совещание.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе управления, в ходе заседания была проанализирована наркоситуация на территории региона и определены направления деятельности подразделений по контролю за незаконным оборотом наркотиков и подразделений по делам несовершеннолетних при проведении Единого дня родительских собраний, который состоится в области в период с 27 февраля по 3 марта текущего года.

Особое внимание было уделено организации эффективной работы с несовершеннолетними по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ.

В совещании приняли участие начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов, руководители ряда служб и подразделений полиции, представители территориальных органов внутренних дел на городском и районном уровне.

В числе приглашенных были заместитель начальника Государственного управления образования администрации Псковской области Сергей Николаев, заместитель главного врача ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» Татьяна Антонова, заведующая Центром практической психологии Псковского областного института повышения квалификации работников образования Надежда Алексеева, а также социальные педагоги, руководители муниципальных органов образования.

Источник: Псковская Лента Новостей